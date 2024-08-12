أبو عبيدة: مقتل أسير “صهيوني” برصاص حراسه

وطنا اليوم_أعلن لناطق العسكري باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، الاثنين، مقتل أسير “صهيوني” على أيدي مجندين يحراسنه في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر “تلغرام”: “في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن”.

وأضاف أبو عبيدة، أن “حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقاً الإعلان عنها”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن السبت، استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة للاحتلال استهدفتهم في أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة “التابعين” التي لجأ إليها نازحون فارّون من حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و897 شهيدا، وإصابة أكثر من 92 ألفا و152 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.