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اللواء عبيدالله المعايطة يجري تنقلات وتعيينات لمدراء في الأمن العام تشمل عمداء وعقداء

منذ 13 ثانية
اللواء عبيدالله المعايطة يجري تنقلات وتعيينات لمدراء في الأمن العام تشمل عمداء وعقداء

وطنا اليوم_قرر مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة إجراء تنقلات وتعيينات لمدراء في الأمن العام تشمل عمداء وعقداء.

 

وتاليا الاسماء:

 

العميد رشيد الشيشاني مديراً لإدارة الجسور

 

العميد عوض اللبابدة مديراً لشرطة المفرق

 

العميد جمال الجازي مديراً لشرطة وسط عمان

 

العميد منتصر عبيدات مديراً لشرطة غرب البلقاء

 

العميد أيمن العلاونة مديراً للتنفيذ القضائي

 

العميد رأفت المعايطة مديراً لشرطة مادبا

 

العميد محمد الرواشدة الدراسات

 

العقيد محمد السواعير مديراً لـ العمري

 

العقيد باسم العجرمي معان

 

العقيد رعد الحديدي الدوريات

 

العقيد سامر نصراوين حدود جابر

 

العقيد طايل البلوش نائباً بالبيئة


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