وزير الأشغال يتفقد الأعمال بمشروع مبنى “مخابرات البلقاء” وجدار نفق الدبابنة

وطنا اليوم_

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، مشروع تنفيذ مبنى دائرة المخابرات العامة فرع البلقاء، ومشروع إقامة جدار استنادي على نفق الدبابنة عند مدخل مدينة السلط.

ووجه أبو السمن خلال جولة ميدانية، العاملين في المشروعين إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المدة المحددة ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات.

وتبلغ مساحة مشروع مبنى مخابرات البلقاء الذي شارفت الأعمال فيه على نهايتها (6877) متر مربع موزعة على أربعة مباني إضافة إلى خمسة أبراج حراسة، ومبنى غرفة الكهرباء والمحول، ومحطة تنقية، بالإضافة إلى خزان الماء الأرضي وخزان بئر الري وخزان الديزل المعدني، حيث يشمل الغذاء والعطاء كافة الاعمال المدنية والمعمارية والكھربائية والميكانيكية.

كما وجه أبو السمن العاملين على مشروع معالجة الميول الجانبية لجدار الدبابنة وصيانة الطريق المحاذي له في محافظة البلقاء بضرورة سرعة إنجاز العمل نظرا لكثافة السير على هذا الطريق.�وتتضمن الأعمال في المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 50٪؜ تقريبا تنظيف الأرضيات والخنادق وتصريف المياه الجانبي، وتهذيب الميول الترابية والصخرية، وعمل حماية للقطع الصخري والميول الصخرية مع تنفيذ جدار جابيون وأعمال صيانة للشارع المحاذي تشمل كشط الإسفلت المتهالك ووضع طبقة أسفلت جديدة بطول 250 مترا تقريبا.