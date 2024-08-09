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بن غفير يمدد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين

منذ 21 ثانية
بن غفير يمدد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم:وقع وزير الأمن القومي في حكومة الكيان المتطرف إيتمار بن غفير على تمديد قرار منع الزيارات عن الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت المصادر العبرية، أن بن غفير وقع أمرا يقضي بتمديد منع جميع الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمدة شهر آخر.
يذكر أنه منذ بداية الحرب لم يحصل الأسرى الفلسطينيون على زيارات عائلية على الإطلاق، وذلك في ظل تدهور أوضاع الأسرى الأمنيين في السجون، واستشهاد عدد منهم بسبب الممارسات القمعية والتعذيب وسياسة التجويع التي تنتهجها سلطة مصلحة السجون التابعة لوزارة المتطرف بن غفير.


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