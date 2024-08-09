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9 قتلى و26 جريحا في حادث مأساوي بأنقرة

منذ دقيقة واحدة
9 قتلى و26 جريحا في حادث مأساوي بأنقرة

وطنا اليوم:قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وجرح 26 آخرون، الجمعة، بعدما اصطدمت حافلة بجسر في أنقرة بحسب حصيلة أولية صادرة عن حاكم العاصمة التركية.
ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ت غ) عندما اصطدمت حافلة ركاب آتية من اسكيشهر في وسط البلاد بعمود جسر على طريق سريع على مقربة من أنقرة، على ما ذكرت محطة “تي آر تي” التلفزيونية التركية العامة.
ووصلت سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.
وقال محافظ أنقرة، واصب شاهين، الذي أوردت كلامه المحطة “لم يكن هناك أي أثر للفرامل في المكان ما يدفع إلى الظن أن السائق قد غفى”.
وبوشر تحقيق بالحادث بإشراف السلطات المختصة.
وتشهد تركيا الكثير من حوادث الحافلات. ففي مايو الماضي قتل عشرة أشخاص وجرح أربعون في حادث اصطدام بين حافلة وسيارتين وشاحنة على طريق سريع قرب مرسين في جنوب البلاد، وفقا لفرانس برس.


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