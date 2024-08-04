بدء تطبيق إغلاق المحلات بوقت محدد في عمان مطلع تشرين الثاني

وطنا اليوم_كشف رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن موعد بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.

وقال الحاج توفيق، إنه تم تأجيل الحديث عن إغلاق المحلات التجارية بسبب الحرب على غزة والعودة لطرحه جاءت بسبب إطالة مدة الحرب.

وأضاف في حديث لبرنامج نبض البلد، إنه تم عقد اجتماع مع أمانة عمان، مشيرا إلى أن الأمور اتضحت بالنسبة لموعد بدء التطبيق.

ولفت إلى أنه تم طرح استبيان على الاف المحلات التجارية في عمان، وتم الرد من قبل 117 محلا فقط وقرروا الموافقة على الإغلاق الموحد في ساعات موحدة.

وبحسب الحاج توفيق، فقد استثى القرار المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدماتية والسياحية.

وبين أنه تم التوافق مع الأمانة مؤخرا على أن يبدأ تطبيق التعليمات في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، لافتا إلى أنه سيتم دراسة القرار كل 3 شهور بحيث يتم شمول قطاعات أخرى أو استثناء قطاعات أو تمديد مدة الدوام.

وأكد أن الإغلاق سيكون عند التاسعة مساء في فصل الشتاء وعند العاشرة مساء في فصل الصيف.

وتابع الحاج توفيق: “توافقنا على إغلاق المحلات غير المستثناة مثل محلات الألبسة داخل المولات وخارجها عند الساعة 9 مساء في الشتاء”.

وأكد أن القرار استثى أيام المناسبات والأعياد وأن الدوام في جميع القطاعات في الأعياد سيكون حتى ساعات متأخرة لتلبية حاجات المواطنين.

وأعاد التأكيد على أن القطاعات المستثناة هي المطاعم والقطاعات السياحية والخدمية السياحية والصيدليات.