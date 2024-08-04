نتنياهو يضيف شروطا جديدة لمقترح الهدنة بغزة

وطنا اليوم_اضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرطا جديدا إلى مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، يتضمن إبعاد قرابة 150 أسيرا فلسطينيا من المتهمين بقتل إسرائيليين إلى خارج البلاد، وفق إعلام عبري.

ونقلت القناة 13 العبرية الخاصة الأحد، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إنّ نتنياهو أضاف عددًا من الشروط إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، من بينها ترحيل عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون في “إسرائيل”، إلى الخارج.

وذكرت المصادر للقناة العبرية، أنّ هؤلاء الأسرى، متهمين بقتل إسرائيليين، وعددهم قرابة 150.

وأوضحت أن نتنياهو يقترح ترحيلهم إلى دول مثل تركيا أو قطر، وعدم العودة إطلاقا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.