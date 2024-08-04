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نتنياهو: يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان

منذ ساعتين
نتنياهو: يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان

وطنا اليوم:أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترد على أعدائها “الضربة بضربتين”، وذلك في خضم توتر وتوقع لهجوم إيراني ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران قبل أيام.
وقال نتنياهو خلال كلمة له الأحد: “سنرد على أعدائنا الضربة بضربتين”، مشيرا إلى “خطوط إسرائيل الحمراء معروفة، وسنرد على كل محاولة لانتهاكها”.
وحذر نتنياهو من أن “يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان يكون ذلك مطلوبا فيه”.
ومن جهة أخرى، أكد نتنياهو على أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة. وتعهد بملاحقة قادة حماس “فوق الأرض وتحتها”.
وفي وقت سابق يوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن إسرائيل تخوض “حربا متعددة الساحات ضد (محور الشر الإيراني)”، حسب وصفه.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل “ضربت كل أذرعته بقوة. ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم”.
وقال نتنياهو “أكرر لأعدائنا: سنرد وسنفرض ثمنا باهظا لأي عمل عدواني ضدنا، من أي جهة”
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالردّ على اغتيال إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت قبل أيام.


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