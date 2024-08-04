الاحتلال: مستعدون دفاعيا في البر والجو والبحر ..وغالانت يتحدث عن الثمن الباهظ

وطنا اليوم:أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، أنه لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، وأن إسرائيل متأهبة للدفاع جوا وبرا وبحرا.

وقال إن إسرائيل في جاهزية عالية جدا على كل الجبهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عثرت على نفق كبير في محور فيلادلفيا ونقوم حاليا بفحصه وتدميره.

وأوضح انه تم التحضير لخطط واسعة للتنفيذ في لبنان ضد حزب الله.

وتابع أن إسرائيل ستتصدى “للإرهاب” الإيراني في كل مكان.

وهدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، برد قوي في حال تعرض إسرائيل لأي هجوم.

وقال غالانت أثناء زيارته لوحدة تكنولوجيا الأرض المسؤولة عن الرد التكنولوجي العملياتي للقوات الميدانية إنه “إذا تجرأ العدو على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظاً”.

وأضاف غالانت: “سنطلب من العدو ثمنا باهظا، كما فعلنا في الأيام الأخيرة – إذا تجرأ على الهجوم علينا، وسوف يدفع ثمنا باهظا”.

الى ذلك أعلنت قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنها أكملت التجارب على نظام جديد لإرسال رسائل تحذير عامة قائمة على تحديد المواقع، وهو الآن قيد التشغيل.

النظام الجديد يعتمد على تقنية البث الخلوي، وهي طريقة لإرسال رسائل قصيرة إلى مستخدمين متعددين للهواتف في منطقة محددة.

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن النظام سيمكن من “استلام رسالة في حالات الطوارئ واسعة النطاق، مثل إطلاق الصواريخ على إسرائيل.”