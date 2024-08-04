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25 شهيدا بقصف الاحتلال مدرستين في غزة

منذ 14 ثانية
25 شهيدا بقصف الاحتلال مدرستين في غزة

وطنا اليوم:أستشهد 25 مدنيا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرستي النصر وحسن سلامة شمال غربي ومدينة غزة.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منذ بدء الحرب على القطاع، 172 مركز إيواء لعشرات آلاف النازحين.
وأضاف المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بين هذه المراكز 152 مدرسة مأهولة بالنازحين، منها مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس تجاوز أكثر من 1040.
وفي السياق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر جديدة لإخلاء السكان المتواجدين في أحياء جورت اللوت، المنارة، معن، قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام والحشاش في خانيونس جنوب قطاع غزة، وإخلاء المنطقة بشكل فوري إلى ما يدعي أنها المنطقة الإنسانية في المواصي غرب خانيونس.


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