الشاباك يُعدّ مخبأ لنتنياهو تحسباً لضربة إيرانية متفق عليها

وطنا اليوم:قال موقع والا الإسرائيلي إن جهاز الشاباك يُعدّ مخبأ القيادة تحت الأرض بالقدس ليتحصن به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة الأمن، وسط ترقب هجوم إيراني.

من جهتها، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن هناك تقديرات بأن إيران تمتلك صواريخ باليستية متطورة جدا قد تهاجم بها إسرائيل منها شهاب 3 وخيبر شكن.

ورجحت أوساط مطلعة على ملف الاتصالات في العاصمة الأمريكية واشنطن ان توفر فرصة لتنشيط وساطة مع ايران تتضمن تحديد الاماكن والتوقيت لضربة عسكرية ايرانية في العمق الاسرائيلي بهدف الوصول الى مرحلة قواعد اشتباك لا تقود الى حرب اقليمية شاملة مفتوحة .

وكشفت مصادر في واشنطن ان ايران تصر على انها لن تمنح الوسطاء اي ضمانة لتلبية طلب اسرائيلي خلفي الامتناع عن ضرب حيفا وتل ابيب .

والفكرة الان التي تعمل عليها بحماس اوساط القرار الامريكي هي اقناع الايرانيين بتوجيه ضربة متفق عليها مسبقا ويتم تحديد الاماكن والوقت في جوار حيفا وتل ابيب .

ولعل ذلك هو المقترح الذي نقله وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الى القيادة القطرية وسط تراكم انطباعات في واشنطن بان الدوحة قبلت بنقل الرسالة .

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي توقعات -لمصادر أميركية وإسرائيلية- بأن تنفذ إيران هجوما يستهدف إسرائيل بدءا من غد الاثنين، ويتزامن ذلك مع زيارة قائد عسكري أميركي إلى المنطقة لتعبئة تحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل.

وتعهد القادة الإيرانيون وقادة حزب الله اللبناني بالانتقام من إسرائيل عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة طهران، ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر في هجوم استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكر موقع “أكسيوس” أن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت قريب، وقد يكون ذلك بدءا من غد الاثنين.