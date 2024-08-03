لتخفيف احتمالات التصعيد.. واشنطن: سنرسل مزيداً من السفن الحربية والمقاتلات إلى الشرق الأوسط

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة ستنشر المزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة “لتخفيف احتمالات تصعيد إقليمي من جانب إيران” أو وكلائها، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في بيان إنّ وزير الدفاع لويد أوستن “أمر بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأميركي”.

وأضافت أن ذلك لضمان “استعداد الولايات المتّحدة للردّ على شتى الحالات الطارئة” في حالة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغت إيران الأمم المتحدة رسميًا بنيتها تنفيذ عمل انتقامي للدفاع عن النفس ضد الاحتلال وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

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من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني أن إيران لديها “الحق الأصيل في الدفاع عن النفس” ضد انتهاكات أمنها القومي وسلامة أراضيها.