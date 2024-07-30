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المعايطة : أفتخر بحزب إرادة وقائمته الحزبية التي أمضيت أيام و ليال وزملائي أعضاء اللجنة لتخرج بهذا الشكل … أهنيء أعضاء القائمة 

منذ 11 ثانية
المعايطة : أفتخر بحزب إرادة وقائمته الحزبية التي أمضيت أيام و ليال وزملائي أعضاء اللجنة لتخرج بهذا الشكل … أهنيء أعضاء القائمة 

وطنا اليوم_

نشر رئيس مجلس الحكماء في حزب إرادة رئيس لجنة تقييم المترشحين على القائمة الحزبية اللواء المتقاعد عبد الجليل المعايطة منشور على صفحته على الفيسبوك عبر فيه عن إعتزازه بحزب إرادة وقائمته الحزبية، وموافقته التامة هو وزملاؤه أعضاء اللجنة على جميع الأسماء الواردة بها ، وأضاف أنه هو وزملاؤه امضوا ايام وليالي على اجراء المقابلات والاستقصاء والتقييم لتخرج القائمة بهذا الشكل.

 

هذا ويعتقد أن المعايطة نشر ما نشره للتصدي أمام الهجمة الغير مبررة التي يتعرض لها الحزب والذي هو من أبرز قادته

ولكي لا يستغل غيابه عن المؤتمر لعارض صحي من قبل المتربصين، وفيما يلي نص منشور المعايطة :

 

“الأخوه قيادات واعضاء حزب إرادة المحترمين لسؤ الحظ حصل لي عارض صحي بعد عصر يوم الاثنين مما حال بيني و ببن حضور المؤتمر الكبير لإعلان القائمه الحزبيه لحزب إرادة وكنت كرئيس لجنة التقييم موافق لإعلان الأسماء التي قضيت واللجنة المحترمة أياما وليالي طويلة بالعمل على إخراجها بأفضل صورة ممكنة ،اهنىء من كل قلبي كافة السيدات والسادة في القائمة متمنيا لهم ولحزبنا العتيد حزب [إرادة] كل التوفيق والنجاح تحت ظل قائد المسيرة وحادي الركب جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس الحكماء ورئيس لجنة تقييم المرشحين لحزب إرادة عبد الجليل المعايطة”

 

يذكر أن لجنة التقييم التي رأسها المعايطة تضم في عضويتها كل من د. وسام الربضي ود. محمد أبو قديس ود. إبراهيم الشخانبة وراندا الشعار ورولا الشيخ .


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