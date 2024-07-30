عزم يعلن قائمته العامه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة..

وطنا اليوم_

اعلن حزب عزم عن قائمته العامه و المكونه من (٣٥) مترشحاً من (١٥) دائرة انتخابية وذلك لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجري في العاشر من سبتمبر” أيلول” المقبل تنفيذا للاستحقاق الدستوري وتجسيدا لمسيرة الإصلاح السياسي ومنظومة التحديث وترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن واستكمال مسيرة البناء والعطاء والإنجاز الوطني التي اختطها جلالة الملك عبدالله الثاني وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

ومن اللافت للانتباه في القائمة أن نصف المترشحين من العشرة الاوائل هن من السيدات.

وهذة الموشرات دليل قاطع على استجابة حزب عزم لمخرجات عملية الإصلاح السياسي وايلاء المرأة مكانة رفيعة لدور المرأة وأهمية مشاركتها الحقيقية والفاعلة لاثراء لانجاح منظومة التحديث السياسي وتجويد عملية اتخاذ وصنع القرار والعمل على تطوير تجربة المرأة في العمل السياسي ودورها في خدمة المجتمع لرسم مستقبل الدولة الأردنية من خلال تواجدها في السلطة التشريعية .

هذا و تشرفت القائمة بأكبر المترشحين سنا على مستوى الوطن عن القوائم المحلية والعامة السيد هاني بركات .

إلى ذلك اعلن الامين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع في بيان صحفي اليوم الإثنين اسماء المترشحين للانتخابات النيابية عن القائمة العامة بعد دراسة مستفيضة ومطولة وضمن معايير وأسس ومنهجية اختيار عمادها الشفافية والنزاهة والحيادية من كافة الجوانب المتعلقة بالمترشحين ومن مختلف الأوجه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وبرامج واهداف ورسالة وفكر حزب عزم وذلك من خلال لجنة الاختيار العليا .

واجرى الحزب مراجعة متأنية ودراسة دقيقة وشاملة لجميع المترشحين وتم التوافق على أسماء المترشحين التالية أسماءهم .