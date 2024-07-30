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40 ألف حالة التهاب كبد وبائي في غزة منذ بدء الحرب

منذ 40 ثانية
40 ألف حالة التهاب كبد وبائي في غزة منذ بدء الحرب

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، إنه يتم الإبلاغ عن 800 – 1,000 حالة جديدة من حالات التهاب الكبد أسبوعيا في المراكز الصحية والملاجئ التابعة للأونروا في جميع أنحاء غزة.
وأضافت الوكالة في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن العدد التراكمي للحالات المسجلة وصلة إلى نحو 40,000 حالة منذ بدء الحرب.
وأوضحت أن الظروف الصحية البائسة تسهل انتشار الأمراض بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي.


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