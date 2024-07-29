فنادق إكوينوكس تفتتح منتجع ساحلي جديد في نيوم بالسعودية

وطنا اليوم_تتعاون فنادق إكوينوكس مع نيوم لتصميم منتجع جديد على ساحل مقنا ضمن مشروع التطوير السياحي السعودي في خليج العقبة.

يقع منتجع إكوينوكس تريام وسط المناظر الطبيعية الوعرة والمياه الصافية في نيوم، وهو أيقونة معمارية مع هيكل يشبه الجسر يبلغ طوله 450 مترًا ويمكن استخدامه كحوض سباحة، ويربط العقار بالبر الرئيسي، ويطفو على ارتفاع 40 مترًا فوق بحيرة هادئة.

مع التركيز على الحياة عالية الأداء ، سيوفر منتجع إكوينوكس تريام غرفًا وأجنحة واسعة للضيوف، ومفاهيم طهي عالمية المستوى، ونادي إكوينوكس للياقة البدنية ومنتجعًا صحيًا يقدم علاجات طول العمر وعلاجات قائمة على التكنولوجيا تدعم الصحة والأداء.

تهدف البرامج المتطورة وعروض المنتجع، التي تستند على القيم الأساسية لفنادق إكوينوكس المتمثلة في الحركة والتغذية والتجديد والمجتمع، إلى جعل منتجع إكوينوكس تريام منارة للرفاهية والصحة عبر تقديم تجربة فريدة وتحويلية .

وقال كريستوفر نورتون، الرئيس التنفيذي لفنادق إكوينوكس، في حديثه عن الخطط: تجسد نيوم، كمنطقة، مستقبل الضيافة الفاخرة، ويسر فنادق إكوينوكس خلق تجربة منتجع لا مثيل لها ضمن هذه الوجهة المستقبلية. وتسلط شراكتنا مع نيوم الضوء على الالتزام المشترك بالابتكار والاستدامة وإعادة تعريف مسار الضيافة.

وأضاف كريس نيومان، المدير التنفيذي لقسم فنادق نيوم: يسعدنا أن نرحب بفنادق إكوينوكس في نيوم، مما يمثل علامة فارقة في رحلتنا لإعادة تعريف الضيافة الفاخرة ضمن جمال مقنا، ساحل نيوم.

تعكس شراكتنا رؤية مشتركة للابتكار والاستدامة ودفع حدود الضيافة. سيكون هذا المنتجع مثالاً للرفاهية التحويلية، حيث يقدم تجارب مميزة وملهمة لا يمكن أن تقدمها إلا فنادق إكوينوكس.