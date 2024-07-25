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مباحثات أردنية قطرية في الدوحة لتكثيف جهود وقف العدوان على غزة

منذ 38 ثانية
مباحثات أردنية قطرية في الدوحة لتكثيف جهود وقف العدوان على غزة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية.
وتناول الوزيران في مباحثاتهما أيضا الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كما تناولت المباحثات العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتأتي زيارة الصفدي، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين خدمة للقضايا العربية والمصالح المشتركة.


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