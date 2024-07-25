وفاة وإصابات بحادث تصادم مركبة شحن وحافلة متوسطة على طريق العدسية

وطنا اليوم:تعاملت فرق الدوريات الخارجية والدفاع المدني ، صباح الخميس ، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق نزول العدسية باتجاه منطقة البحر الميت.

وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام ان الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى بين مركبة شحن وحافلة ركاب متوسطة على طريق نزول العدسية باتجاه البحرالميت، ونتج عنه وفاة شخص و 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى الشونة الجنوبية، ولا زال التعامل مستمر مع الحادث في الميدان لرفع العوائق وتسيير حركة المركبات على الطريق المذكور.