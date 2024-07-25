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إيلون ماسك ينفي دعم ترامب بـ45 مليون دولار شهرياً

منذ 6 ساعات
إيلون ماسك ينفي دعم ترامب بـ45 مليون دولار شهرياً

وطنا اليوم_نفى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، التقارير التي ظهرت الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأنه كان يخطط للتبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهرياً للجان العمل السياسي المعروفة بسوبر باك Super Pac الداعمة للرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال ماسك عن هذا الادعاء: “ببساطة غير صحيح، أنا لا أتبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهرياً لترامب، إنما أدعم أميركا، والهدف هو تعزيز المبادئ التي جعلت أميركا عظيمة في المقام الأول”.

 

وعبر منصة “إكس” أوضح قائلًا: “أقوم بتقديم بعض التبرعات لـ أميركا باك، ولكن على مستوى أقل بكثير من المذكور، فضلًا عن أن القيم الأساسية لها تدعم الحرية الفردية”.

 

وكان أعلن إيلون ماسك تأييده لترامب بعد محاولة اغتيال الأخير يوم السبت 13 يوليو/ تموز حينما نجا من إطلاق نار عليه في تجمع انتخابي لحملته في ولاية بنسلفانيا

 

ويأتي هذا النفي بعد أيام من انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، مؤيداً لنائبته كامالا هاريس، والتي تسعى حاليًا لجمع الأصوات الكافية للحصول على دعم الحزب الديمقراطي في أغسطس.


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