الأمن: 71 سائقا قطعوا الإشارة الحمراء خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أكّد التقرير المروري اليومي الصادر عن إذاعة الأمن العام ضرورة التقيّد التام بقواعد وأولويات المرور أثناء المسير حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية.

كما أكّد مندوب عمليات السير والدوريات الخارجية خطورة المخالفات المرتكبة، خلال ال (24) ساعة الماضية وكان من أبرزها ضبط (28) سائقاً ارتكب مخالفة المسير عكس اتجاه السير، وضبط (6) آخرين قادوا مركباتهم بطريقة متهوّرة أو استعراضية، في حين تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء (71) شخصاً، بالإضافة لضبط (9) أشخاص قادوا مركباتهم على الطرق وهم غير مرخصين قانونياً.

وأضاف أن فرق التحقيق المروري تعاملت مع عدد من الحوادث التي أدت إلى وفاة شخص واحد، لافتاً إلى أن معظم هذه الحوادث وقعت نتيجة مخالفات كان بالإمكان تجنبها لو كان هناك التزام أكبر بقواعد السير.

ولفت إلى الدور الإنساني لمرتبات إدارة السير الذين لا يتوانون عن تقديم أي خدمة إنسانية للمواطنين، مشيراً إلى أن أحد السائقين تعرّض يوم أمس الثلاثاء، في منطقة جبل عمّان إلى الإرهاق الذي منعه من مواصلة مسيره فقام بالاصطفاف عند أحد رقباء السير الذي قام بسرعة الاستجابة وإسعافه إلى أقرب مستشفى ولازمه إلى حين الاطمئنان عنه.

من جانبه أشار ضابط عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إلى أنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع حادث لمركبة شحن (تريلا) محمّلة بمادة الفوسفات ضمن اختصاص العقبة على الطريق الخلفي باتجاه الميناء، نتج عنه إعاقة لحركة السير بالكامل باتجاه الميناء وتم تثبيت الدورية في الموقع وفتح مسرب بجانب الطريق لتمرير حركة السير ولم ينتج عن الحادث أي إصابات .

كما تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع تدهور مركبة شحن “ديانا” (محمّلة بمادة البندورة) بعد القطرانة باتجاه عمان واستقرارها خارج حرم الشارع العام ، نتج عنه إصابة متوسطة للسائق وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .

وأشار إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية من خلال المحطات الأمنية المنتشرة على الطرق الخارجية ، حيث تم تقديم المساعدة لمركبة توقفت عند الدورية العاملة مقابل الجامعة الهاشمية على طريق أوتوستراد المفرق الزرقاء، لسائق يعاني من تعب شديد وإرهاق وتم طلب مجموعات الدفاع المدني وإسعافه الى مستشفى الزرقاء الحكومي ، وتم تأمين المركبة بالقرب من موقع الدورية لحين حضور احد أبنائه واصطحابها.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الـ 24ساعة الماضية، حيث تم ضبط باص نقل مشترك صغير عند محطة سيل جرش الأمنية يقوم بتحميل 10 ركاب زيادة عن الحد المقرر بالإضافة لحمولة الباص، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه بسبب خطورة هذه المخالفة.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية، السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة كمخالفات المسير بعكس اتجاه السير والتتابع القريب وعدم الالتزام بالمسرب الأيمن من الطريق لمركبات الشحن، والابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه كالهاتف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك .