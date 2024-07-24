الأمن: ضبط مخالفات خطرة كادت أن تتسبب بحوادث محققة

وطنا اليوم:أكد مندوبا الإدارات المرورية على ضرورة التقيد التام بقواعد وأولويات المرور أثناء المسير حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية.

وبين ضابط عمليات السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وبالرغم من التحذيرات اليومية من خطورة ارتكاب أي مخالفة مرورية وما قد تسببه هذه المخالفة من حوادث محققة إلا أنه وخلال ال (24) ساعة الماضية قد تم ضبط العديد من المخالفات الخطرة وكان أبرزها ضبط (28) سائق ارتكب مخالفة المسير عكس اتجاه السير و(6) آخرين قادوا مركباتهم بطريقة متهورة أو استعراضية في حين تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء (71) شخص خلال ساعات الليلة المتأخر وساعات الصباح الباكر مؤكداً أن الرقابة الذاتية هي خير رقيب لمنع أي حوادث كون مخالفة قطع الإشارة الضوئية حمراء من اخطر المخالفات بالإضافة لضبط (9) أشخاص قادوا مركباتهم بطرق ذات كثافة مرورية وغير مرخصين قانونياً والتعامل مع الكثير من الحوادث المرورية والتي أدت إلى وفاة (1) شخص واحد.

وأضاف أن مرتبات الإدارات المرورية وتنفيذاً للتوجيهات الدائمة من قيادة الجهاز لا يتوانون عن تقديم أي خدمة إنسانية بالإضافة لدورهم المروري ففي ساعات نهار يوم أمس الثلاثاء وفي منطقة جبل عمان تعرض احد السائقين إلى التعب وغير متمكن من قيادة المركبة حيث قام بالاصطفاف عند احد رقباء السير وبسبب ما كان يعانيه من حاله مرضية قد تكون خطيرة ولسرعة الاستجابة الذي تم من قبل رقيب السير تم إسعافه باتجاه اقرب مستشفى والاطمئنان عليه بعد أن تم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية .

من جانبه قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية لأمن إف إم إن الطرق الخارجية شهدت خلال ساعات الصباح حركة سير نشطة وانسيابية مضيفا أنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع حادث لمركبة شحن (تريلا) محملة بمادة الفوسفات ضمن اختصاص العقبة على الطريق الخلفي باتجاه الميناء نتج عنه إعاقة لحركة السير بالكامل باتجاه الميناء وتم تثبيت الدورية في الموقع وفتح مسرب بجانب الطريق لتمرير حركة السير ولا يزال العمل جار على إزالة مخلفات الحادث ، و لم ينتج عن الحادث أي إصابات .

وقال إنه تم التعامل خلال ال24 ساعة الماضية مع تدهور مركبة شحن “ديانا” (محملة بمادة البندورة) بعد القطرانة باتجاه عمان واستقرارها خارج حرم الشارع العام ، نتج عنه إصابة متوسطة للسائق وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .

وأشار إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية من خلال المحطات الأمنية المنتشرة على الطرق الخارجية ، حيث تم تقديم المساعدة لمركبة توقفت عند الدورية العاملة مقابل الجامعة الهاشمية على طريق أوتوستراد المفرق الزرقاء باتجاه الزرقاء ، كان السائق يعاني من تعب شديد وإرهاق وتم طلب مجموعات الدفاع المدني وإسعافه باتجاه مستشفى الزرقاء الحكومي ، وتم تأمين المركبة بالقرب من موقع الدورية لحين حضور احد أبناءه و اصطحابها.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال 24ساعة الماضية حيث تم ضبط باص نقل مشترك(كيا) عند محطة سيل جرش الأمنية يقوم بتحميل 10 ركاب زيادة عن الحد المقرر بالإضافة لحمولة الباص وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه بسبب خطورة هذه المخالفة لما تؤثره على عمل ميكانيك المركبة في ظل زيادة وزن الحمولة.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة كمخالفات المسير بعكس اتجاه السير و التتابع القريب و عدم الالتزام بالمسرب الأيمن من الطريق لمركبات الشحن ، و الابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه كالهاتف النقال للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة