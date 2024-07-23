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نتنياهو لعائلات الأسرى: اتفاق قريب لإطلاق سراح أبنائكم

منذ 5 ساعات
نتنياهو لعائلات الأسرى: اتفاق قريب لإطلاق سراح أبنائكم

وطنا اليوم:بالتزامن مع ارتكاب جيش الاحتلال المجازر في قطاع غزة، والاعلان عن عمليات عسكرية جديدة في المناطق الشرقية من خان يونس، يبدو ان هناك اقتراب من عقد صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
وقال مكتب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء أبلغ عائلات الاسرى الصهاينة في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم.
وقال نتنياهو للعائلات الإثنين “الظروف تتحسن بلا شك، وهذا مؤشر جيد”.
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد إلقاء خطاب أمام الكونغرس.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو، أن الأخير أجرى نقاشًا معمقًا مع فريق التفاوض والمسؤولين الأمنيين بشأن صفقة المحتجزين، كما وجه بإرسال وفد التفاوض الخميس المقبل لمتابعة تطورات الصفقة ومحاولة الوصول إلى حلول.
هذا واكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار، أنه بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة، وسيكون الانسحاب لمدة قصيرة تدوم 6 أسابيع لن يؤدي لإعادة حماس تأهيل نفسها بشكل كبير، بحسب هيئة البث العبرية.


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