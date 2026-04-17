4 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفل وشقيقان، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في شمال وشرق قطاع غزة والمدينة.

ونسبت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى المصادر أن شقيقين استشهدا جراء ضربة بطائرة مسيّرة قرب مدرسة في بيت لاهيا، فيما توفي ثالث متأثرا بجروح أصيب بها في قصف استهدف مركبة في شارع النفق.

واستشهد طفل يبلغ 9 سنوات برصاص القوات الإسرائيلية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما أصيب أربعة أشخاص، بينهم امرأة، بنيران إسرائيلية في وسط القطاع، فيما عُثر على جثمان شخص فُقد منذ قرابة عامين في جنوب غزة.