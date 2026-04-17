بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام: بدء التحقيق مع سيدة أساءت ليوم العلم

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قامت بمتابعة التحقيق في فيديو جرى تداوله لسيدة أساءت خلاله ليوم العلم، حيث جرى تحديد هويتها والتعميم عنها.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه في صباح هذا اليوم وعلى إثر التعميم قامت تلك السيدة بمراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية وبوشر التحقيق معها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

إسرائيل تعلن انتهاء حالة الطوارىء

16:48

ترمب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل لكن الحصار على إيران سيستمر

16:09

توقيف السيدة التي أساءت ليوم العلم في مركز إصلاح وتأهيل النساء

16:00

إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل في الأيام المتبقية من الهدنة

15:51

الزغرودة تصدح وتتحول لترند عالمي بسبب سخرية مغنية أميركية

15:44

وفاة شخص وإصابة آخر بحالة حرجة إثر مشاجرة في الطفيلة

15:22

ظهور منتجات تحمل ملصقات عبرية في العقبة

15:10

75 ألف مصل يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

14:58

استطلاع: ثلثا الإسرائيليين يتوقعون عودة الحرب على إيران

14:16

الصفدي يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

14:11

سلطة منطقة العقبة تستبدل اسماء مناطق المدينة

13:54

هاني الدباس يهنئ حسين هلالات بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

وفيات
وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026