بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

3 ساعات ago
الجمعة… طقس غير مستقر وارتفاع طفيف على الحرارة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غير مستقر ودافئ في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.
وحسب إدارة الأرصاد الجوية، تزداد كميات الغيوم تدريجياً على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وهطول البرد، ويتوقع في ساعات المساء والليل أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شرق المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
أما نهار يوم السبت فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائم جزئي، ولطيف في المرتفعات الجبلية و السهول ودافئ في باقي المناطق، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وخلال ساعات المساء يكون الطقس غائم جزئي وبارد في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
