مستشفى الإيمان بعجلون يعزز خدماته الصحية ويحقق نقلة نوعية

وطنا اليوم:يشهد مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية مدعومًا بتحديثات نوعية في البنية التحتية وتعزيز الكوادر الطبية وتوسيع نطاق التخصصات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبدالخالق عناب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستشفى يحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء ووزير الصحة ضمن جهود تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وأضاف، أن مساحة المستشفى الإجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع بسعة 250 سريرًا قابلة للزيادة إلى 300 سرير ويخدم ما يقارب 220 ألف نسمة، مبينًا أن عدد المراجعين الشهري يصل إلى 12 ألف مراجع إضافة إلى نحو 7 آلاف مراجعة لقسم الطوارئ.

وأشار عناب إلى أن عدد الإدخالات الشهرية يتراوح بين 8 و9 آلاف حالة فيما يجري المستشفى نحو 2000 عملية جراحية شهريًا بينها عمليات نوعية حديثة تعكس التطور في مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

وأوضح، أن المستشفى حقق نقلة نوعية في الأداء وحصل على المرتبة الثانية بين المستشفيات الحكومية والجامعية كما تم التحول الإلكتروني من خلال تفعيل نظام “حكيم” والتوسع في خدمات العيون إلى جانب ربط المستشفى بالخدمات الصحية عن بعد عبر المستشفى الافتراضي في أقسام العناية الحثيثة والأشعة والكلى.

وأكد عناب، أن المستشفى ركز على رفع كفاءة الكوادر الصحية لا سيما في التخصصات المستحدثة من خلال برامج تدريبية متقدمة ما انعكس على تحقيق نتائج مرتفعة في تقييم المتسوق الخفي وصلت إلى 94 بالمئة.

ولفت إلى تنفيذ مشاريع تطويرية لتغطية التخصصات الدقيقة مثل أمراض القلب والأعصاب والكلى عبر تفعيل بروتوكولات التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية وتعزيز الربط مع المستشفيات المركزية لتسريع تحويل الحالات الحرجة.

وبين، أنه تم ربط المستشفى إلكترونيًا مع مركز الحسين للسرطان ما يسهم في تسريع تشخيص حالات الأورام خاصة سرطان الثدي مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز الكوادر الطبية في بعض التخصصات لا سيما اختصاص الكلى.

وأشار إلى أن المستشفى يضم أجهزة طبية متطورة وكوادر مؤهلة ما ساهم في رفع مستوى رضا المراجعين إلى نحو 90 بالمئة إلى جانب زيادة أعداد المراجعين والعمليات الجراحية.

وأوضح عناب، أن المستشفى حقق تقدمًا في مجالات السلامة العامة والتدقيق الصحي من خلال إطلاق خدمات تواصل حديثة منها الرسائل الصوتية وتفعيل الموقع الإلكتروني فضلًا عن حصول وحدة تصوير الثدي (الماموجرام) على اعتماد المجلس الصحي.

وأضاف، أن المستشفى أطلق مبادرات إنسانية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال أبرزها مبادرة “سلامتك” التي تعد الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة وتوفر خدمات مجانية نوعية لاقت اهتمامًا رسميًا كبيرا