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منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الإقتصاد الرقمي والريادة

22 يوليو 2024
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الإقتصاد الرقمي والريادة

 يعقد وزيرا الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والإتصال الحكومي الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غدٍ الثلاثاء بعنوان “الريادة والتحول الرقمي في الأردن”.

ويأتي اللقاء، في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى إستضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتمحور اللقاء حول التحول الرقمي والأمن السيبراني في المملكة، وتطبيق سند والهويات الرقمية، إضافة إلى الحديث عن مراكز الخدمات الحكومية، وإستراتيجيات وأولويات قطاع الريادة، وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، والإستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ودعت وزارة الإتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.


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