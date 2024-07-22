19حزبًا شكلت 6 تحالفات

أعلن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للإنتخاب، أن 19 حزبًا شكلت 6 تحالفات حزبية، مع إنتهاء مهلة تسليم الوثائق للأحزاب الراغبة بتشكيل تحالفات لغايات خوض الإنتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.

وقال أمين سجل الأحزاب في الهيئة أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الإثنين، إن التحالفات الستة المشكلة لغايات خوض الإنتخابات النيابية المقررة في الـ10 من أيلول المقبل هي: تحالف “القومي الديمقراطي الأردني”، وتحالف “حزب نماء وحزب العمل”، وتحالف “البناء”، وتحالف “الوحدويون والوطني الدستوري”، وتحالف “القائمة القومية واليسارية”، والتحالف “الديمقراطي التقدمي”.

وبين أن 3 تحالفات صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب بإعتمادها بعد أن أستكملت تقديم الوثائق المطلوبة وهي: تحالف “القومي الديمقراطي الأردني” ويضم (أحزاب الشعلة الأردني والحركة القومية والغد الأردني والقدوة الأردني ومساواة الأردني والشباب الأردني)، وتحالف “حزب نماء وحزب العمل” ويضم (حزب نماء وحزب العمل)، وتحالف “البناء” الذي يضم حزبي (البناء الوطني والبناء والعمل).

كما بين أبو زيد أن 3 تحالفات سلّمت أوراقها وبإنتظار صدور قرار مجلس مفوضي الهيئة بشأنها، وهي تحالف “الوحدويون والوطني الدستوري”، الذي يضم أحزاب (الوحدويون الديمقراطي الأردني والوطني الدستوري والأنصار الأردني)، وتحالف “القائمة القومية واليسارية” الذي يضم أحزاب (الشعب الديمقراطي “حشد” والبعث العربي الإشتراكي الأردني والإصلاح والتجديد الأردني والشيوعي)، و”التحالف الديمقراطي التقدمي”، وهو الإسم المؤقت لتحالف (حزبي الديمقراطي الإجتماعي الأردني والمدني الديمقراطي).

ولفت أبو زيد إلى أن التحالفات الحزبية الستة ستتقدم بقوائمها للترشح على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب مع بدء مرحلة الترشح في الثلاثين من الشهر الحالي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.