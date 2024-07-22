الهناندة : 60% من الخدمات الحكومية ستكون مرقمنة مع نهاية 2024

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إن التحول الرقمي عبارة عن ثقافة وليس تكنولوجيا فحسب، مؤكدا أن الأردن ليس في وضع سيء بملف التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الأردن بظل الامكانيات المتاحة ينافس إقليميا ويُشهد له عالميا.

ولفت إلى أن الخدمات المرقمنة لغاية الآن قرابة 1250من أصل 2500 خدمة متاحة، والعام الحالي سنصل للنسبة المستهدفة في ملف الرقمنة وهي 60%.

“قد نتمكن من رقمنة 70% من الخدمات مع نهاية العام والتي ستشكل أكثر من 90% من مجموع الحركات للخدمات الحكومية على مستوى المملكة” وفق الهناندة

وبخصوص منصة الشكاوى الخاصة بملاحظات المواطنين قال إن الوزارة مسؤولة عن إدارتها، ويصلها المنصة شهريا قرابة 5 -6 آلاف ملحوظة ما بين شكر وشكوى ومقترح ويتم الرد على أكثر 85% مما يصل خلال يومين وبنسبة رضا تجاوزت 65% وبتحسن مستمر.

ولدى سؤاله عن تطبيق “سند” قال الهناندة إن تطبيق سند طوره فريق من الوزارة، ولكن يرتبط به مشاريع رقمنة المؤسسات الحكومية والتني تنفذ من القطاع الخاص وبعد الانتهاء منها تضاف على تطبيق سند.

“بيانات المواطن الأردني على سند محمية بشكل لا يوصف” وفق الهناندة الذي أشار لأهمية الحفاظ على كلمة السر ورمز التحقق والوعي بأهمية خطوات التسجيل بتطبيق سند.

ولفت الهناندة إلى أن الإنجاز لا يرتبط بمسؤول محدد، وإنما هنالك خطط عابرة للحكومات، ويتوجب إتمامها وصولا للهدف النهائي.