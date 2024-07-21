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تمديد اتفاقية النفط الخام بين الأردن والعراق

21 يوليو 2024
تمديد اتفاقية النفط الخام بين الأردن والعراق

وطنا اليوم:أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشه، اليوم الاحد، استلام الأردن لموافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الموقعة بتاريخ 4/5/2023 وبنفس الشروط التعاقدية المثبتة في المذكرة، وذلك حتى تاريخ 26 حزيران 2025.
وقال الخرابشة إنه وبموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم أعلاه سيتم تزويد المملكة الأردنية الهاشمية بما لا يزيد عن (15) ألف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، علماً بأن هذه الكمية تشكل حوالي (10%) من احتياجات المملكة من النفط الخام.
وأكد الوزير الخرابشة أهمية المذكرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وتفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول الصهاريج في الاردن والعراق ما يجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية ويعزز التعاون الطاقي بين البلدين ويسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين.


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