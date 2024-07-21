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العثور على جثة سبعيني ملقاة بجانب الطريق قرب مسلخ عمان

21 يوليو 2024
العثور على جثة سبعيني ملقاة بجانب الطريق قرب مسلخ عمان

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الامنية على جثة رجل سبعيني ملقاة بجانب الطريق قرب مسلخ عمان السبت قرب طريق اوتستراد عمان الزرقاء، بحسب مصدر أمني.
وأضاف المصدر الأمني أن الجهات المختصة تحركت على الفور إلى الموقع وعثرت على الجثة.
وتمت معاينة الجثة في الموقع من قبل الجهات المختصة، قبل أن يتم تحويلها إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، بحسب المصدر.
وتم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات، بحسب المصدر الأمني.


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