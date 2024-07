صيدلة فيلادلفيا تشارك في فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للعلوم الصيدلانية في أربيل

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بالتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، شارك الدكتور يزن الظاهر-استاذ مشارك في كلية الصيدلة- في فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للعلوم الصيدلانية4th NTBC الذي يحمل العنوان “استكشاف البحث الجديد و التطوير المبتكر في علم الصيدلة و تقنية النانو” والذي تنظمه كلية الصيدلة في جامعة تيشك الدولية /أربيل في إقليم كردستان العراق للفترة (28-29/05/2024). مشاركة الدكتور يزن الظاهر جاءت من خلال تقديم والقاء محاضرة علمية بعنوان:

“Nanotechnology in Cancer Diagnosis and Treatment”

Theme:” Innovative research and development to promote wellbeing among cancer patients”

حيث تم بها عرض ومناقشة الأوراق العلمية المنشورة مؤخرا في مجال استخدام تكنولوجيا النانو في علاج مرض السرطان و توصيل الدواء، وجاءت هذه المشاركة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة فيلادلفيا و جامعة تيشك الدولية ، لتعزيز الجهود و الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركةو التعاون في مجال البحث العلمي و الابداع و الابتكار ، و تعزيز تبادل المعرفة و الخبرات بين الجامعتين.