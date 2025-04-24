بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

قد تُسجن 21 عاماً.. تهمة جديدة للتيكتوكر العراقية أم اللول

36 ثانية ago
قد تُسجن 21 عاماً.. تهمة جديدة للتيكتوكر العراقية أم اللول

وطنا اليوم:تواجه التيكتوكر، هديل خالد السامرائي، المعروفة بلقب “أم اللول”، تهمة جديدة قد تقضي بسببها 21 عامًا في السجن الذي تقبع فيه منذ نحو عام.
وقالت وسائل إعلام عراقية عديدة، إن التهمة الجديدة ضد أم اللول، تستند إلى “المادة الـ36 من قانون غسيل الأموال .
ولم تتضح بعد تفاصيل أكثر عن التهمة الجديدة والأدلة عليها، كما لم يؤكد أو ينفي ذلك التطور في قضية “أم اللول”، محاميها طارق الشرع.
لكن المادة الـ”36″ من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، تنص على أن من يرتكب جريمة غسل أموال يعاقب بالسجن “مدة لا تزيد على 15 عامًا وبغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة أضعاف”.
وأوقفت الشرطة “أم اللول” للمرة الأولى، في أبريل/نيسان الماضي، بتهمة نشر محتوى هابط في مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت بالسجن مدة 4 أشهر في تلك القضية.
لكن “أم اللول” واجهت خلال توقيفها تهمة الاتجار بالمخدرات، وحكم عليها بالسجن المؤبد قبل تخفيفه إلى 6 سنوات.
وقبل توقيفها، تعرضت “أم اللول”، وهي راقصة نوادٍ ليلية عراقية اكتسبت شهرة ومتابعين كُثرًا في موقع “تيك توك”، لانتقادات من مواطنيها بسبب المحتوى الذي تقدمه، حيث تثير الجدل في ظهورها أمام متابعيها، وتتلقى انتقادات على ملابسها وحديثها الجريء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:08

القبض على مجرم حرب من النظام المخلوع في دمشق

15:02

الفوسفات من أقوى 10 شركات عامة في الأردن لعام 2025

14:57

وسم الأردن عصي وآمن يتصدر منصات التواصل بعد حظر أنشطة الجماعة المنحلة

14:53

مركز إرادة الرصيفة.. انطلاق دورة تدريبية بعنوان : الإعداد لبيئة العمل

14:49

جنايات عمان تصدر حكمها في حادثة حريق دار المسنين في الجويدة

14:20

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة والسماح بإدخال المساعدات

14:07

الهند تطرد الباكستانيين من أراضيها وتغلق حدودها البرية والجوية معها

13:55

في الشأن الوطني… كلمة واجبة

13:51

الدفاع والداخلية.. بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارات سورية

13:48

50 شهيدًا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

12:51

العجارمة : الوزارة معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها

12:49

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

وفيات
وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025