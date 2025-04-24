قد تُسجن 21 عاماً.. تهمة جديدة للتيكتوكر العراقية أم اللول

وطنا اليوم:تواجه التيكتوكر، هديل خالد السامرائي، المعروفة بلقب “أم اللول”، تهمة جديدة قد تقضي بسببها 21 عامًا في السجن الذي تقبع فيه منذ نحو عام.

وقالت وسائل إعلام عراقية عديدة، إن التهمة الجديدة ضد أم اللول، تستند إلى “المادة الـ36 من قانون غسيل الأموال .

ولم تتضح بعد تفاصيل أكثر عن التهمة الجديدة والأدلة عليها، كما لم يؤكد أو ينفي ذلك التطور في قضية “أم اللول”، محاميها طارق الشرع.

لكن المادة الـ”36″ من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، تنص على أن من يرتكب جريمة غسل أموال يعاقب بالسجن “مدة لا تزيد على 15 عامًا وبغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة أضعاف”.

وأوقفت الشرطة “أم اللول” للمرة الأولى، في أبريل/نيسان الماضي، بتهمة نشر محتوى هابط في مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت بالسجن مدة 4 أشهر في تلك القضية.

لكن “أم اللول” واجهت خلال توقيفها تهمة الاتجار بالمخدرات، وحكم عليها بالسجن المؤبد قبل تخفيفه إلى 6 سنوات.

وقبل توقيفها، تعرضت “أم اللول”، وهي راقصة نوادٍ ليلية عراقية اكتسبت شهرة ومتابعين كُثرًا في موقع “تيك توك”، لانتقادات من مواطنيها بسبب المحتوى الذي تقدمه، حيث تثير الجدل في ظهورها أمام متابعيها، وتتلقى انتقادات على ملابسها وحديثها الجريء.