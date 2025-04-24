مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 في حدث أمني صعب بغزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل في “حدث أمني صعب” في قطاع غزة، مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية؛ وأضافت أن الحدث الأمني يتعلق بلواء المدفعية والفرقة السادسة والثلاثين.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الحدث الأمني في شمال قطاع غزة شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية.

بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، وإن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو.

كما أفادت المواقع الإسرائيلية ببدء المروحيات بنقل المصابين من غزة، بعد التبليغ عن حدث أمني صعب.

وعادة تعني عبارة “حدث أمني صعب” تكبد جيش الاحتلال خسائر في قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش ينفذ قصفا جويا ومدفعيا واسعا في شمال قطاع غزة، وأن دويّ انفجارات يُسمع في منطقة النقب الغربي.

وقالت بلدية سديروت إن حوادث إطلاق النار والانفجارات وهدير الطائرات سببها استمرار نشاط الجيش في قطاع غزة، ولا توجد تعليمات خاصة نتيجة نشاط الجيش.

ونقلت مواقع إسرائيلية أن الشرطة أبلغت سكان سديروت بأنه لا خوف من عمليات خطف والتأهب سببه الخشية من قنص من داخل غزة.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة.