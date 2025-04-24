بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

القبض على مجرم حرب من النظام المخلوع في دمشق

دقيقتان ago
القبض على مجرم حرب من النظام المخلوع في دمشق

وطنا اليوم:اعتقلت قوى الأمن السوري، الأربعاء، تيسير محفوظ عثمان، أبرز قيادات ما يسمى “فرع 215” في سجون مخابرات النظام السابق، وتلاحقه اتهامات بقتل وإخفاء عدد كبير من السوريين إلى جانب ارتكابه عمليات سطو.
وأفادت مصادر سورية وناشطون بأن جهاز الأمن العام في دمشق اعتقل المساعد أول في قوات النظام السابق تيسير عثمان، مسؤول الدراسات في “فرع 215” التابعة لمخابرات النظام السابق، بعد نصب كمين له في حي “المزة”.
وشهدت العاصمة دمشق فرحة عارمة، فقد انطلقت احتفالات عارمة ممزوجة بالأهازيج، بعد انتشار أنباء إلقاء القبض على تيسير عثمان.
واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان “هذا الحدث خطوة مهمة في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم والمحاسبة، وتبرز هذه العملية دور الأمن العام السوري في تعقب وضبط المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة”.
في الإطار ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان آخر، أنه “في عملية أمنية مُحكمة، تمكنت إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية من القبض على مجموعة خارجة عن القانون، يقودها المجرم سموءل وطفة”.
وأضاف البيان: “جاء ذلك بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين من أفراد المجموعة وضبط أسلحة بحوزتهم، وقد شاركت هذه المجموعة في الهجوم على نقاط الجيش والأمن خلال شهر آذار الماضي، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم سلب وسطو بحق المدنيين. وتمت إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:02

الفوسفات من أقوى 10 شركات عامة في الأردن لعام 2025

14:57

وسم الأردن عصي وآمن يتصدر منصات التواصل بعد حظر أنشطة الجماعة المنحلة

14:53

مركز إرادة الرصيفة.. انطلاق دورة تدريبية بعنوان : الإعداد لبيئة العمل

14:49

جنايات عمان تصدر حكمها في حادثة حريق دار المسنين في الجويدة

14:20

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة والسماح بإدخال المساعدات

14:07

الهند تطرد الباكستانيين من أراضيها وتغلق حدودها البرية والجوية معها

13:55

في الشأن الوطني… كلمة واجبة

13:51

الدفاع والداخلية.. بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارات سورية

13:48

50 شهيدًا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

12:51

العجارمة : الوزارة معنية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها

12:49

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة

12:42

900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية

وفيات
وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025