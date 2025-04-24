القبض على مجرم حرب من النظام المخلوع في دمشق

وطنا اليوم:اعتقلت قوى الأمن السوري، الأربعاء، تيسير محفوظ عثمان، أبرز قيادات ما يسمى “فرع 215” في سجون مخابرات النظام السابق، وتلاحقه اتهامات بقتل وإخفاء عدد كبير من السوريين إلى جانب ارتكابه عمليات سطو.

وأفادت مصادر سورية وناشطون بأن جهاز الأمن العام في دمشق اعتقل المساعد أول في قوات النظام السابق تيسير عثمان، مسؤول الدراسات في “فرع 215” التابعة لمخابرات النظام السابق، بعد نصب كمين له في حي “المزة”.

وشهدت العاصمة دمشق فرحة عارمة، فقد انطلقت احتفالات عارمة ممزوجة بالأهازيج، بعد انتشار أنباء إلقاء القبض على تيسير عثمان.

واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان “هذا الحدث خطوة مهمة في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم والمحاسبة، وتبرز هذه العملية دور الأمن العام السوري في تعقب وضبط المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة”.

في الإطار ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان آخر، أنه “في عملية أمنية مُحكمة، تمكنت إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية من القبض على مجموعة خارجة عن القانون، يقودها المجرم سموءل وطفة”.

وأضاف البيان: “جاء ذلك بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين من أفراد المجموعة وضبط أسلحة بحوزتهم، وقد شاركت هذه المجموعة في الهجوم على نقاط الجيش والأمن خلال شهر آذار الماضي، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم سلب وسطو بحق المدنيين. وتمت إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات”.