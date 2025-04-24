وزير الأشغال ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين في قطاع العقارات

وطنا اليوم:أدرجت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ضمن قائمتها السنوية لأبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورا محوريا في رسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، استند التصنيف إلى مجموعة من المعايير، من بينها السياسات الداعمة لهذا القطاع، وتنظيمه، وتوفير الحماية للمستهلكين.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الوزير أبو السمن، جاء نتيجة لخبرته الطويلة في قطاعي العقارات والإنشاءات، إضافة إلى توليه حقيبة وزارة الأشغال منذ عام 2022، حيث كلفت الوزارة بتنفيذ وإدارة مشروع لتطوير الأراضي لأغراض السكن في المناطق التي تشهد ضغوطا سكانية، كما أطلقت الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، 11 خدمة إلكترونية ضمن خطتها للتحول الرقمي، عبر تطبيق “سند”.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها وزارة الأشغال و”التطوير الحضري”، ما يعد بمثابة شهادة على نجاح نموذج التطوير الذي انتهجته الحكومة الأردنية، والذي جعل من وزارة الأشغال و”التطوير الحضري” قوة مؤثرة في مستقبل التنمية العمرانية المستدامة في المملكة.

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