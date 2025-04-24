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رئيس عمّان الأهلية يشارك بالمؤتمر العام 57 لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

48 ثانية ago
رئيس عمّان الأهلية يشارك بالمؤتمر العام 57 لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

وطنا اليوم:شارك الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، في أعمال المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، الذي تستضيفه الجامعة الدولية في دولة الكويت خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2025، تحت شعار: “تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي”.
وأعرب الأستاذ الدكتور بركات عوض الهديبان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية، عن فخره واعتزازه باستضافة هذا الحدث الأكاديمي البارز، الذي يشكل منصة رئيسية للقاء رؤساء الجامعات العربية وتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم العالي في المنطقة، في ظل دعم مستمر من القيادة الكويتية الرشيدة لتطويرالتعليم وبناء الإنسان العربي.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن مشاركة جامعة عمّان الأهلية في هذا المؤتمر تأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تطوير التعليم العالي وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية، وأشار إلى أن المؤتمر يمثّل فرصة استراتيجية لبحث آليات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في التعليم، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن جامعة عمّان الأهلية، باعتبارها أول الجامعات الأردنية الخاصة، تواصل سعيها نحو التميز من خلال تبنيها لخطط تطويرية ترتكز على الإبداع، وتعزيز البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود العربية في سبيل رفع كفاءة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات التنمية المستدامة في الدول العربية.
وفي ختام اللقاء، قام رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بتسليم درع الجامعة التذكاري إلى معالي الأستاذ الدكتور بركات عوض الهديبان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية، وإلى معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، تقديراً لجهودهما ودعمهما لمسيرة التعليم العالي.
ويجمع المؤتمر أكثر من 250 جامعة عربية، ويهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.


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