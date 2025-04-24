بصدارة الفوسفات .. أقوى 10 شركات عامة في الأردن لعام 2025

وطنا اليوم:شهدت بورصة عمّان نمواً مطرداً في القيمة السوقية، إذ ارتفعت من 24 مليار دولار في 26 أبريل/ نيسان 2024 إلى 26.4 مليار دولار حتى 10 أبريل/ نيسان 2025.

وقد هيمن قطاع البنوك على الصدارة، حيث جاءت سبع شركات من أصل أكبر عشر شركات مدرجة من هذا القطاع. وتصدّر البنك العربي القائمة بأصول بلغت 71.2 مليار دولار وإيرادات وصلت إلى 5.3 مليار دولار.

وجاءت شركة مناجم الفوسفات الأردنية (JPMC) في المرتبة الثانية، وهي الشركة الأعلى قيمة في البورصة، بقيمة سوقية بلغت 6 مليارات دولار.

وفي عام 2024، حققت جميع الشركات المدرجة إيرادات إجمالية بلغت 23.3 مليار دولار، وسجّلت صافي أرباح بقيمة 3.4 مليار دولار، وامتلكت أصولاً مجمعة تُقدّر بنحو 176 مليار دولار.

أما أكبر عشر شركات وحدها، فقد شكّلت ما مجموعه 14.8 مليار دولار من الإيرادات و3 مليارات دولار من الأرباح، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لها 20.3 مليار دولار، مدعومة بأصول مجمّعة وصلت إلى 138.1 مليار دولار.

المنهجية

تم جمع البيانات من القوائم المالية المجمعة للشركات المدرجة في بورصة عمّان، واستندت إلى الإيرادات، والأصول، والأرباح المُعلنة للعام المالي 2024، إضافة إلى القيمة السوقية في 10 أبريل/ نيسان 2025. وقد تم إعطاء وزن متساوٍ لكل معيار من هذه المعايير. وقد حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه.

كما تم استبعاد الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية المدققة للعام الكامل 2024 حتى 10 أبريل/ نيسان 2025. وتم اعتماد أسعار صرف العملات في التاريخ نفسه.

1. البنك العربي

القطاع: البنوك

القيمة السوقية: 4 مليارات دولار

الإيرادات: 5.3 مليار دولار

صافي الأرباح: مليار دولار

الأصول: 71.2 مليار دولار

تأسّس البنك العربي عام 1930 في فلسطين، ثم نقل مقره الرئيسي إلى عمّان عام 1948. وبلغ عدد فروع البنك حول العالم 189 فرعاً، منها 68 فرعاً داخل الأردن حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أطلقت ذراعه التكنولوجية شركة أكابس للتكنولوجيا المالية (ACABES) منصة (Omnify)، وهي منصة برمجية تقدم خدمات مصرفية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) بنموذج البنك كخدمة (Banking-as-a-Service)، ما يتيح للشركات الشريكة تقديم منتجات مالية مدمجة لعملائها.

وقد سجّلت المجموعة صافي أرباح تجاوز المليار دولار في عام 2024، محققة نمواً ملحوظًا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.

2. شركة مناجم الفوسفات الأردنية (JPMC)

القطاع: التعدين وصناعات استخراج الموارد

القيمة السوقية: 6 مليارات دولار

الإيرادات: 1.7 مليار دولار

صافي الأرباح: 645 مليون دولار

الأصول: 3 مليارات دولار

تأسّست شركة مناجم الفوسفات الأردنية عام 1949، وتعمل في مجالي التعدين وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية. وقد بلغت كمية الفوسفات الجاف التي أنتجتها الشركة في عام 2024 نحو 11.5 مليون طن، بينما وصلت مبيعاتها المحلية والدولية إلى 11.3 مليون طن، بزيادة قدرها 100 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

وتقوم الشركة حالياً بإطلاق مشروع جديد بقيمة 120 مليون دولار في منطقة الشيدية لإنتاج الفوسفات باستخدام تقنية التعويم، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليوني طن.

3. بنك الإسكان

القطاع: البنوك

القيمة السوقية: 1.6 مليار دولار

الإيرادات: 942 مليون دولار

صافي الأرباح: 212 مليون دولار

الأصول: 13 مليار دولار

تأسّس بنك الإسكان عام 1973، ويقدّم خدمات مالية ومصرفية من خلال 104 فروع داخل الأردن، بالإضافة إلى 16 فرعاً في كل من فلسطين والبحرين، إلى جانب شركات تابعة في الأردن وسوريا والجزائر والمملكة المتحدة، وذلك حتى عام 2024.

وفي أبريل/ نيسان 2025، أبرم بنك الإسكان اتفاقية تمويل ائتماني بقيمة 75 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

4. كابيتال بنك

القطاع: البنوك

القيمة السوقية: 734 مليون دولار

الإيرادات: 979 مليون دولار

صافي الأرباح: 226 مليون دولار

الأصول: 11.6 مليار دولار

تأسّس كابيتال بنك عام 1995، واستحوذ في عام 2005 على حصة أغلبية بلغت 61.85% في المصرف الأهلي العراقي (NBI). وفي عام 2022، رفع كابيتال بنك رأسماله من خلال إصدار أسهم جديدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، الذي استحوذ على حصة نسبتها 24% في البنك.

وفي أبريل/ نيسان 2025، دخل البنك في شراكة مع مزود حلول تكنولوجيا المعلومات “Falcons Soft” بهدف توسيع نطاق أنظمة نقاط البيع (POS) وتقديم خدمات دفع إلكتروني متطورة للتجار في مختلف أنحاء الأردن.

وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2024، بلغ عدد فروع البنك نحو 66 فرعاً، وتنتشر عملياته في كل من الأردن والعراق والسعودية والإمارات. وقد ارتفع صافي أرباح المجموعة بأكثر من 50% خلال عام 2024، ليصل إلى 226 مليون دولار.

5. البنك الأردني الكويتي (JKB)

القطاع: البنوك

القيمة السوقية: 558 مليون دولار

الإيرادات: 749 مليون دولار

صافي الأرباح: 274 مليون دولار

الأصول: 7.9 مليار دولار

تأسّس البنك الأردني الكويتي عام 1976، وبلغ عدد فروعه حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 62 فرعاً داخل الأردن وفرعاً واحداً في قبرص، بالإضافة إلى 118 جهاز صرّاف آلي (ATM) وثمانية أجهزة صراف تفاعلي (ITM).

وفي عام 2023، استحوذ البنك على حصة نسبتها 53.44% في مصرف بغداد في العراق. كما استحوذ البنك في سبتمبر/ أيلول 2024، بالشراكة مع شركة “بساطة القابضة للمدفوعات المالية” المصرية، على حصة قدرها 27.1% في منصة “مدفوعاتكم” الأردنية للمدفوعات الإلكترونية.

وسجّل البنك نمواً لافتاً في صافي أرباحه بنسبة 116% خلال عام 2024، لتصل إلى 274 مليون دولار. ويعود 50.93% من ملكية البنك إلى شركة الروابي المتحدة القابضة، المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو.

5. شركة البوتاس العربية (APC)

القطاع: التعدين وصناعات استخراج الموارد

القيمة السوقية: 3.5 مليار دولار

الإيرادات: 918 مليون دولار

صافي الأرباح: 259 مليون دولار

الأصول: 2.8 مليار دولار

تُعد شركة البوتاس العربية واحدة من أكبر منتجي البوتاس على مستوى العالم، والمنتِج الوحيد لهذه المادة في المنطقة العربية. وقد بلغت كميات الإنتاج لدى الشركة 2.84 مليون طن من البوتاس خلال عام 2024، بينما وصلت المبيعات إلى 2.78 مليون طن.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، قامت الشركة بتصدير أكبر شحنة بوتاس في تاريخها إلى أوروبا، كما أسّست كياناً جديداً يحمل اسم APC Trading and Logistics Europe AG لتعزيز حضورها التجاري في الأسواق الأوروبية.

ورغم هذه التوسعات، انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 37% خلال عام 2024، ليصل إلى 259 مليون دولار.

7. البنك الإسلامي الأردني (JIB)

القطاع: البنوك

القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار

الإيرادات: 451 مليون دولار

صافي الأرباح: 93 مليون دولار

الأصول: 8.6 مليار دولار

يقدّم البنك الإسلامي الأردني خدمات مصرفية واستثمارية وتمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال شبكة تضم 89 فرعاً و22 مكتباً. ويعمل في البنك 2,445 موظفاً، فيما بلغ عدد عملائه نحو 1.27 مليون عميل بنهاية عام 2024.

يُعد البنك شركة تابعة لمجموعة البركة البحرينية، التي تملك حصة قدرها 65.82% من أسهمه حتى عام 2024. وقد ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 6% خلال عام 2024، ليصل إلى 93 مليون دولار.

8. شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

القطاع: الخدمات والطاقة

القيمة السوقية: 762 مليون دولار

الإيرادات: 2.1 مليار دولار

صافي الأرباح: 103 ملايين دولار

الأصول: 2.5 مليار دولار

تُعد شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة المنتج الوحيد للمشتقات البترولية المكررة في الأردن، حيث توفّر حالياً نحو 44% من احتياجات السوق المحلية. كما أنها الشركة الوحيدة المسؤولة عن تعبئة أسطوانات الغاز المسال في المملكة، وتغطي الطلب المحلي بالكامل.

وفي عام 2024، أنتجت الشركة 1.8 مليون طن من المشتقات البترولية المكررة والغاز المسال، بزيادة تُقدّر بنحو 9% مقارنةً بالعام السابق. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الإنتاج، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 11.5% خلال العام، ليبلغ 103 ملايين دولار.

9. بنك الاتحاد

القطاع: البنوك

القيمة السوقية: 476 مليون دولار

الإيرادات: 784 مليون دولار

صافي الأرباح: 77 مليون دولار

الأصول: 11.8 مليار دولار

تأسس بنك الاتحاد كشركة مساهمة عامة في عام 1978، وتحول إلى بنك تجاري في عام 1991. وبحلول عام 2024، كان البنك يدير 57 فرعاً في الأردن، بالإضافة إلى فرع جديد في العراق تم افتتاحه في أواخر عام 2024.

وفي أبريل/ نيسان 2025، حصل البنك على قرض بقيمة 30 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بهدف تعزيز محفظته للتمويل الأخضر ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن. كما يملك البنك حصة تبلغ 10% في البنك الوطني (TNB) في فلسطين.

10. بنك الأردن

القطاع: البنوك

القيمة السوقية: 597 مليون دولار

الإيرادات: 328 مليون دولار

صافي الأرباح: 50 مليون دولار

الأصول: 4.4 مليار دولار

تأسس بنك الأردن في عام 1960، ويُدير حالياً 114 فرعاً و251 جهاز صرّاف آلي في كل من الأردن وفلسطين وسوريا والبحرين والعراق. وقد تراجع صافي أرباح البنك بنسبة 20.6% في عام 2024، مسجلاً 50 مليون دولار.

10. شركة الاتصالات الأردنية (أورنج الأردن)

القطاع: الاتصالات

القيمة السوقية: 816 مليون دولار

الإيرادات: 509 ملايين دولار

صافي الأرباح: 58 مليون دولار

الأصول: 1.1 مليار دولار

تأسست شركة الاتصالات الأردنية في عام 1996، وبدأت العمل تحت العلامة التجارية “أورنج” في عام 2007. وتقدم خدمات تشمل الاتصالات والإنترنت والبيانات وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وفي أبريل/ نيسان 2025، أطلقت خدمة الإنترنت الفضائي المتقدمة. وقد تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 9.4% في عام 2024 ليبلغ 58 مليون دولار. وتملك شركة الاستثمار المشترك للاتصالات، التابعة بالكامل لمجموعة أورنج الفرنسية، حصة قدرها 51% من الشركة.