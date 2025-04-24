بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عطية يسأل عن استمرارية المشاريع بعد انقطاع التمويل الامريكي

دقيقتان ago
عطية يسأل عن استمرارية المشاريع بعد انقطاع التمويل الامريكي

وطنا اليوم:وجه الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، سؤالاً نيابياً إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي حول خطط الحكومة البديلة لتعويض توقف وكالة الانماء الأمريكية (USAID)، وعدد الشركات الأردنية المتضررة.
وطالب عطيبة بتزويده بجميع المشاريع المربوطة بدعم الوكالة الأمريكية.

وتالياً نص السؤال

سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير التخطيط والتعاون الدولي

1- ما هي خطط الحكومة البديلة للاستمرار بتنفيذ المشاريع الوطنية والتي تعهدت بها وكاله الانماء الأمريكية (USAID)بتمويلها وتنفيذها وخاصة بعد قرار الإدارة الأمريكية بحلها وتجميد اعمالها في دول العالم؟

2- تزويدي بجميع المشاريع المربوطة بدعم الوكالة وذلك ببيان كل مشروع على حدة وبالتفصيل من حيث المبلغ المرصود وما تم تنفيذه ومبالغ العجز وسبل تغطيتها؟

3- بيان المشاريع الممولة من الوكالة (USAID)لمنظمات المجتمع المدني الاردني بالتفصيل من حيث حجم المشاريع والتمويل والمنفذ وقيد التنفيذ وفيما إذا سوف تتدخل الحكومة لتغطية عجز تمويلها؟

4- كم عدد الشركات الأردنية subcontractors المتضررين من وقف المشاريع واليوم مهددين بالإفلاس؟

5- هل هنالك تأكيدات من الطرف الأمريكي بتقديم الدعم النقدي للخزينة نهاية العام (٧٥٠ مليون تقريبا)؟ وهل لدى الحكومة خطه للتعامل مع العجز في حال لم يتم دفع المبلغ؟

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:33

وزير الأشغال ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين في قطاع العقارات

16:15

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 في حدث أمني صعب بغزة

16:07

رئيس عمّان الأهلية يشارك بالمؤتمر العام 57 لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

16:02

بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024

15:42

الحنيطي يبحث مع وفد من كبار مستشاري الكونغرس التطورات الدولية

15:30

رئيسا برلماني الأردن والعراق: ضرورة التصدي للأصوات الساعية إلى الفتنة

15:20

انخفاض واضح على درجات الحرارة في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

15:14

قد تُسجن 21 عاماً.. تهمة جديدة للتيكتوكر العراقية أم اللول

15:08

القبض على مجرم حرب من النظام المخلوع في دمشق

15:02

بصدارة الفوسفات .. أقوى 10 شركات عامة في الأردن لعام 2025

14:57

وسم الأردن عصي وآمن يتصدر منصات التواصل بعد حظر أنشطة الجماعة المنحلة

14:53

مركز إرادة الرصيفة.. انطلاق دورة تدريبية بعنوان : الإعداد لبيئة العمل

وفيات
وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025