عطية يسأل عن استمرارية المشاريع بعد انقطاع التمويل الامريكي

وطنا اليوم:وجه الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، سؤالاً نيابياً إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي حول خطط الحكومة البديلة لتعويض توقف وكالة الانماء الأمريكية (USAID)، وعدد الشركات الأردنية المتضررة.

وطالب عطيبة بتزويده بجميع المشاريع المربوطة بدعم الوكالة الأمريكية.

وتالياً نص السؤال

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير التخطيط والتعاون الدولي

1- ما هي خطط الحكومة البديلة للاستمرار بتنفيذ المشاريع الوطنية والتي تعهدت بها وكاله الانماء الأمريكية (USAID)بتمويلها وتنفيذها وخاصة بعد قرار الإدارة الأمريكية بحلها وتجميد اعمالها في دول العالم؟

2- تزويدي بجميع المشاريع المربوطة بدعم الوكالة وذلك ببيان كل مشروع على حدة وبالتفصيل من حيث المبلغ المرصود وما تم تنفيذه ومبالغ العجز وسبل تغطيتها؟

3- بيان المشاريع الممولة من الوكالة (USAID)لمنظمات المجتمع المدني الاردني بالتفصيل من حيث حجم المشاريع والتمويل والمنفذ وقيد التنفيذ وفيما إذا سوف تتدخل الحكومة لتغطية عجز تمويلها؟

4- كم عدد الشركات الأردنية subcontractors المتضررين من وقف المشاريع واليوم مهددين بالإفلاس؟

5- هل هنالك تأكيدات من الطرف الأمريكي بتقديم الدعم النقدي للخزينة نهاية العام (٧٥٠ مليون تقريبا)؟ وهل لدى الحكومة خطه للتعامل مع العجز في حال لم يتم دفع المبلغ؟

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي