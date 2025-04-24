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الحنيطي يبحث مع وفد من كبار مستشاري الكونغرس التطورات الدولية

دقيقة واحدة ago
الحنيطي يبحث مع وفد من كبار مستشاري الكونغرس التطورات الدولية

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً من كبار مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي.
وبحث اللواء الحنيطي مع الوفد الضيف، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة الجهود الدولية المبذولة بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لتحقيق المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين .
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ، مثمناً الدعم المستمر والاهتمام الكبير في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.
واستمع اللواء الحنيطي والوفد الضيف بحضور الملحق الدفاعي الأميركي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجازات عسكرية استعرضت أبرز محاور التحديث والتطوير في القوات المسلحة، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة والإقليم.
من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد الضيف الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات التهريب، مؤكدين أهمية الدور الأردني في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


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