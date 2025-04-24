رئيسا برلماني الأردن والعراق: ضرورة التصدي للأصوات الساعية إلى الفتنة

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الخميس، برئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في مقر البرلماني العراقي.

وأكد الصفدي والمشهداني عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة التصدي لأي أصوات ساعية للفتنة، مشددان على أن ما يجمع البلدين متين وجذوره راسخة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن والعراق تربطهما علاقات متجذرة، معتبرا أن تبادل الزيارات البرلمانية يهدف إلى تعزيز هذا التعاون ونقله إلى مرحلة التطبيق العملي الذي سينعكس إيجابا على البلدين الشقيقين.

وأضاف الصفدي أن العلاقات الأردنية العراقية ستبقى علاقات أخوة ذات خصوصية، مؤكداً أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تحرص دوماً على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق.

وتابع قوله إن الأردن ينظر بأهمية إلى الدور الفاعل والمؤثر للعراق في أمن واستقرار المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاونا وتنسيقا مستمرا بما يخدم قضايا أمتنا والبلدين الشقيقين.

من جهته قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إن العراق يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأردن ويسعى بشكل مستمر لتطويرها.

وأكد المشهداني ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق في مجالات عدة منها سياسية واقتصادية، معتبرا أن الزيارات البرلمانية المتبادلة تؤكد حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات ونقلها إلى الجانب العملي لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الأخوة الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي العدوان، والنواب حمزة الحوامده وبكر الحيصة وحابس الشبيب وآمال الشقران وعلي الغزاوي وحسين الطراونة وعبدالهادي بريزات وعثمان المخادمة وطارق بني هاني ووليد المصري والمدير العام لمكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة والأمين العام للمجلس عواد الغويري.

ومن الجانب العراقي حضر كل من النواب فيان صبري رئيس كتلة التحالف الكردستاني ويحيى المحمدي من كتلة تقدم وحسن الخفاجي رئيس لجنة الاستثمار وديلان غفور رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعطوان العطواني رئيس اللجنة المالية والنائب دريد جميل والنائب علي الحميداوي النائب طلال الزوبعي النائب محاس الدليمي.