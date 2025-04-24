انخفاض واضح على درجات الحرارة في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:بعد الأجواء الحارة والخماسينية التي سادت المملكة خلال اليومين الماضيين، تشير مخرجات الخرائط الجوية الصادرة عن “طقس العرب” إلى بدء اندفاع كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة قادمة من البحر باتجاه المملكة اعتباراً من الليلة، ليلة الخميس/الجمعة، لتؤثر على أجواء عطلة نهاية الأسبوع.

انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة الليلة

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تقترب تدريجياً من أجواء المملكة كتلة هوائية لطيفة ورطبة، حيث يُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خلال ساعات الليلة القادمة، لتصبح الأجواء لطيفة في مختلف المناطق وتميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخر والفجر.

كما تُسجّل نسب الرطوبة السطحية ارتفاعاً واضحاً، مع ظهور كميات من السحب المنخفضة في أجواء المملكة.

أجواء ربيعية لطيفة نهاراً وباردة ليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

ويتزايد تأثير هذه الكتلة الهوائية يومي الجمعة والسبت، حيث يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية لطيفة إلى معتدلة خلال ساعات النهار في عموم مناطق المملكة، وتكون مناسبة للنشاطات الخارجية والخروج في رحلات.

ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

عودة للأجواء الباردة ليلاً والحاجة لارتداء المعاطف

وخلال ساعات الليل في عطلة نهاية الأسبوع، يُتوقع أن تعود الأجواء لتصبح باردة نسبياً، خاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء المعاطف من جديد، لاسيما في المناطق المرتفعة