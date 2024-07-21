مستثمر لبناني يقيم مصنعا للشوكولاته في مدينة مادبا الصناعية بكلفة ١٥ مليون دينار

وطنا اليوم:دفعت مقومات البيئة الاستثمارية والمزايا والحوافز الاستثمارية الممنوحة في المدن الصناعية الاردنية احد المستثمرين اللبنانيين بداية العام 2021 للتوجه إلى إقامة مشروعه الصناعي المتخصص بصناعة الشوكولاته والسكاكر في الاردن نظرا للمناخ الاستثماري الذي تتمتع به المملكة بادئاً انطلاقته من مدينة مأدبا الصناعية حيث موقعها الجغرافي المتميز وقربها من الأيدي العاملة الاردنية وجملة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها.

واليوم يبدأ المستثمر بسام الغراوي اولى عملياته الانتاجية بمدينة مأدبا الصناعية بطاقة انتاجية تصل الى 25% وبحجم صادرات أولي يصل الى مليون ونصف يتوقع أن يصل الى 20 مليون دينار سنويا استطاع أن يوفر 150 فرصة عمل لأبناء محافظ مأدبا في مختلف المهن والتخصصات الوظيفية.

وكغيره من المشاريع الصناعية التي استفادت من الحوافز الممنوحة في مدينة مأدبا الصناعية يعتبر المصنع من كبرى الشركات التي استقطبتها مدينة مأدبا الصناعية حيث يتربع المشروع على مساحة تقارب 20 دونم ويتكون من 3 طوابق مبنية بطريقة هندسية وفق أحدث الطرق الهندسية التي تراعي الحداثة والنظام والترتيب للحفاظ على منتج عالي الجودة تصل صادراته الى مختلف دول العالم في مقدمتها الخليج العربي وامريكا والبرازيل واستراليا.

ولان الثقة عالية بمنتجاته يؤمن الغراوي بالتحديث والتطوير فقد اسس وحدة للتطوير والتدريب لبناء خبرات الموظفين وصولا إلى شركة تدار بطريقة واحدة تجمع اقسامها بين الاردن ولبنان فضلا عن خطط تقيمها الشركة تسعى للنهوض بمهارات العمال وثقافتهم وسلوكهم.

يقول المستثمر الغراوي إن انظاره اتجهت للمملكة الاردنية الهاشمية نظرا للموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والامني والمميزات الممنوحة للاستثمارات الصناعيه فضلا عن الاسواق التصديرية التي تصل إليها المنتجات الاردنية. مشيرا إلى إن المشروع وبمختلف مراحله الإنتاجية يستهدف الوصول لطاقة إنتاجية متكاملة ستوفر قرابة ١٠٠٠ فرصة عمل لابناء محافظة مادبا.

واشار المستثمر الغراوي إلى النظام المعماري الذي اقيم المصنع بناءا عليه وبكلفة وصلت ١٥ مليون دينار حيث يوفر اماكن مخصصه لمختلف خطوط الانتاج والتعبئه والتغليف والشحن إضافة إلى غرف العمال والاستراحة والطعام التي توفر من خلالها بيئة عمل متكاملة للموظفين.

شركة المدن الصناعية الاردنية التي تتولى إدارة وتطوير مدينة مادبا الصناعية قالت إن هذا الاستثمار شكل إضافة نوعية لحركة الاستثمار في المدينة سواء بجودة المنتج لصناعة لبنانية اردنية ستصل بمنتجاتها لمختلف الاسواق العالمية او على صعيد فرص العمل التي طالما انتظرها شباب مادبا.

وقال المدير العام لشركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن الشركة ترحب على الدوام بكافة الاستثمارات العربية في مدنها الصناعيه والتي شكلت قصص نجاح مستفيدة من مناخ الاستثمار الاردني الجاذب.

ووجه السيد جويعد الدعوة لكافة المستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب للاستفادة من فرص الاستثمار التي توفرها المدن الصناعية الاردنية وصولا إلى الصناعة العربية التكاملية المنشودة.

وأعلن السيد جويعد عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة مأدبا الصناعية إلى ( 34 ) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب ( 22) مليون دينار أردني ستوفر قرابة ( 1400 ) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى.

يشار الى ان مدينة مأدبا الصناعية تقع في محافظه مادبا ، وتم تطوير المرحلة الاولى منها على مساحه ( 250 ) دونم. حيث تبعد عن مركز العاصمه عمان ( 40 ) كم وعن مركز المحافظه ( 13 ) كم وتتمتع بقربها من مطار الملكه علياء الدولي والطريق الصحراوي الذي يربط جنوب المملكة بشمالها وتلبية للطلب الاستثماري العالي على الاستثمار فيها باشرت شركة المدن الصناعية الاردنية بإقامة مباني صناعية جديدة فيها ( المرحله الثالثه ) بمساحة 11 الف متر مربع بعد اشغال كافة المباني التي أقيمت بمساحة ( 18 ) الف متر مربع.