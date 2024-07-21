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جريمة مروعة في عمان.. شخص من جنسية عربية يقتل شقيقيه طعنا وينتحر

21 يوليو 2024
جريمة مروعة في عمان.. شخص من جنسية عربية يقتل شقيقيه طعنا وينتحر

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان، بقيام شخص من جنسية عربية (سوري الجنسية ) بقتل اثنين من أشقائه بواسطة أداة حادة فيما أصاب الثالث بإصابات خطرة وغادر المنزل لجهة غير معلومة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى الكشف عن مسرح الجريمة وإخلاء الجثتين وإسعاف المصاب، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ عن قيام أحد الأشخاص بالانتحار بعد أن ألقى نفسه من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك الى المكان وتبيّن بعد الكشف عن الجثة بأنه ذات الشخص الذي قام بارتكاب جريمة القتل بحق شقيقيه وما زالت التحقيقات جارية.


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