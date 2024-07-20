بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بسبب تصدير مكونات لإيران لاستخدامها في الطائرات المسيرة .. التحقيق مع شركة حكومية بولندية

منذ ساعة واحدة
بسبب تصدير مكونات لإيران لاستخدامها في الطائرات المسيرة .. التحقيق مع شركة حكومية بولندية

وطنا اليوم _ذكرت شركة هندسية بولندية مملوكة للدولة اليوم الخميس أنها تخضع للتحقيق بخصوص تصديرها مكونات إلى طهران، وذلك بعد تقرير أفاد بتعديل تلك المكونات واستخدامها في طائرات مسيرة إيرانية.

ونقلت محطة راديو زيت الخاصة عن مصادر لم تسمها أن شركة (دبليو.إس.كيه بوزان) باعت مضخات لشركة صناعة المركبات الإيرانية (موتورسازان) لاستخدامها في إنتاج جرارات، لكن تلك الأجزاء استُخدمت في طائرات مسيرة أرسلتها إيران إلى روسيا.

وزودت إيران روسيا بالآلاف من طائرات (شاهد-136) المسيرة في أعقاب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022. واستُخدمت تلك الطائرات في استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب بنية تحتية تبعُد عن خطوط المواجهة الأمامية.

وقالت دبليو.إس.كيه بوزان المملوكة لوكالة التنمية الصناعية البولندية إن مكتب المدعي العام ووكالة الأمن الداخلي “يجريان تحقيقا في تصدير مكونات تصنعها الشركة إلى إيران”.

ولم تُشر الشركة في بيانها إلى الطائرات المسيرة لكنها قالت إن مضخاتها لم تُصنّع لتشغيل الطائرات بسبب وزنها، وإنها تعمل بالديزل وليس بوقود الطائرات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:05

جرش” يطلق مهرجان المونودراما المسرحي الثاني بمشاركة عربية

09:25

الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

08:21

الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

22:50

الأخوات طنب: آمال ورونزا وفاديا..روائع الفن في “جرش”2024

22:48

حزب إرادة في لواء الكورة هو القائد والموجه للشباب

22:38

الملكاوي يكتب ..حزب إرادة: منارة الأمل في وجه الهجمات الظالمة

21:44

**رسالة من الشيخ القلاب إلى نضال البطاينة

20:43

الحكومة الهولندية: التصريحات المسيئة للأردن لا تمثل مواقفنا

20:37

بلومبرغ: المسؤولين حول العالم يسارعون إلى ترميم علاقاتهم مع ترامب

20:31

لماذا يكرهُ الأتراكُ العربَ؟ ولماذا يطالبونَ بطردِ اللاجئين السوريين؟

20:26

شكر وعرفان الى مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات على سرعة الاستجابة في قضية معالجة الطفلة منى

20:24

خبراء: سياسات الاحتلال بالضفة تدفع للتهجير والسيطرة على الأرض

وفيات
وفيات الجمعة 19-7-2024وفيات الخميس 18-7-2024وفيات الأربعاء 17-7-2024نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024