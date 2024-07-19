المركزي: البنوك والخدمات المالية في الأردن تعمل بشكل طبيعي

وطنا اليوم:يتابع البنك المركزي الأردني الأخبار المتداولة عالمياً المتعلقة بتعطل خدمات عدد كبير من المؤسسات العالمية في مختلف القطاعات حول العالم.

ووفق البنك، تشير التحليلات الأولية وفق المصادر العالمية الى أن سبب هذه التعطل ناتج عن خلل تقني لأحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات الأمن السيبراني.

وأكد البنك المركزي أن البنوك والخدمات المالية في المملكة تعمل بالشكل الطبيعي وبكفاءة عالية.

ويتابع البنك المركزي المستجدات المتعلقة بهذا الحدث أولاً بأول.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الجمعة، إن الانقطاع التقني العالمي مرتبط بأحد أنظمة الحماية السيبرانية العالمية مستخدم بشكل أساسي في القطاعين المالي والطيران، موضحا أن الوزارة تتابع ما يرد بخصوص هذا العطل.

وحول تأثر شركات في الأردن بهذا الخلل قال الهناندة في تصريح إنّ “عددا قليلا جدا حسب المعلومات تأثر ولغاية الآن أغلبهم تجاوز المشكلة”.

وشدد الهناندة أن الخلل التقني تسبب بمشاكل لدى العديد من الشركات العالمية ومتعلق بإحدى أنظمة الأمن السيراني العالمية وعير مستخدم بشكل موسع في الأردن.

ولفت الهناندة إلى أنه لا معلومات مؤكدة عن عدد المؤسسات التي تأثرت في الأردن للآن.

وفي وقت لاحق قالت الوزارة، في بيان، إنه لا توجد أي تقارير عن تأثر أي من الأنظمة الحكومية بالخلل الفني، إذ أن النظام غير مستخدم في أنظمة الحكومة.

وأضافت، أنها تجري متابعة للتأكد من عدم تأثر أي مؤسسات فردية، رغم أن ذلك مستبعد، ولا توجد أي تقارير تشير إلى ذلك.

وفيما يخص القطاع الخاص، أوضحت أن المعلومات تشير إلى عدم وجود أثر كبير، حيث تأثر عدد قليل جدًا من الشركات وبنطاق جزئي ومحدود في القطاع المالي، وتم معالجة معظمها، كما توجد معلومات تشير إلى تأثر نظام حجوزات بعض شركات الطيران غير الأردنية.

وأكدت أن النظام غير مستخدم بشكل واسع في الأردن، وبالتالي فلا يتوقع وجود أثر كبير في أي من القطاعات.

وتسبب خلل فني عالمي، الجمعة، بتعطل رحلات وجوية وبث مباشر في قناة تلفزيونية وتداول للنفط والغاز في دول عدة.

بدورها دعت مجموعة المطار الدولي جميع المسافرين عبر مطار الملكة علياء إلى التواصل مع الخطوط الجوية المعنية ومركز خدمات المطار للاستعلام عن أي تغيير في جدول الرحلات نتيجة الخلل التقني العالمي.

وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

بدورها قالت 6 مصادر في قطاع النفط والغاز إن مقرات رئيسية عدة لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت الجمعة.