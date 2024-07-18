أفعى فلسطين الرقطاء تلدغ عشرينيا بالشونة

وطنا اليوم:تعرض شاب عشريني ،اليوم الخميس، للدغة أفعى فلسطين في منطقة الشونة الشمالية وتم اسعافه إلى المستشفى.

وقال خبير الأفاعي ياسين الصقور، إن شاب يبلغ من العمر 25 سنة تعرض للدغة من افعى الرقطاء الفلسطينية، وذلك خلال عمله في المزارع بمنطقة الشونة الشمالية.

وأضاف إنه سيتم تأمين المصاب بالمصل المضاد للأفعى.

وتتواجد “أفعى فلسطين” في وسط وشمال كل من فلسطين والأردن وجنوب لبنان وشريط ضيق على الحدود الغربية لسوريا مع كل من لبنان والأردن وفي المناطق الغورية وشبه الغورية، وكما تنتشر في محافظات أردنية مثل إربد وعجلون ومادبا والسلط وجرش والأغوار والمناطق شبه غورية على ضفتي نهر الأردن والسهول القريبة من المتوسط.

وتتصدر “أفعى فلسطين” الموقع الثاني في قائمة أخطر 10 حيات في منطقة الشرق الأوسط وتتقدم عليها فقط الأفعى “المقرنة”