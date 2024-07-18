بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

أفعى فلسطين الرقطاء تلدغ عشرينيا بالشونة

منذ 17 ثانية
أفعى فلسطين الرقطاء تلدغ عشرينيا بالشونة

وطنا اليوم:تعرض شاب عشريني ،اليوم الخميس، للدغة أفعى فلسطين في منطقة الشونة الشمالية وتم اسعافه إلى المستشفى.
وقال خبير الأفاعي ياسين الصقور، إن شاب يبلغ من العمر 25 سنة تعرض للدغة من افعى الرقطاء الفلسطينية، وذلك خلال عمله في المزارع بمنطقة الشونة الشمالية.
وأضاف إنه سيتم تأمين المصاب بالمصل المضاد للأفعى.
وتتواجد “أفعى فلسطين” في وسط وشمال كل من فلسطين والأردن وجنوب لبنان وشريط ضيق على الحدود الغربية لسوريا مع كل من لبنان والأردن وفي المناطق الغورية وشبه الغورية، وكما تنتشر في محافظات أردنية مثل إربد وعجلون ومادبا والسلط وجرش والأغوار والمناطق شبه غورية على ضفتي نهر الأردن والسهول القريبة من المتوسط.
وتتصدر “أفعى فلسطين” الموقع الثاني في قائمة أخطر 10 حيات في منطقة الشرق الأوسط وتتقدم عليها فقط الأفعى “المقرنة”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

بنك ABC في الأردن يدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية

11:38

مصدر عسكري اردني يكشف حقيقة التفجيرات على الحدود الشمالية

11:34

صحيفة : ميناء إيلات مغلق بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثي

11:27

زين الأردن تنال شهادة “الآيزو” في إدارة استمرارية الأعمال

11:23

كبار الديمقراطيين يضغطون على بايدن للانسحاب من الانتخابات

11:03

الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك

10:52

الميثاق يعقد حوارًا سياسيًا في الضليل حول قانون الانتخابات والتحديث السياسي

10:28

المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يواصل توزيع المساعدات لغزة

10:22

بايدن يتهم ماسك بمحاولة شراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية

10:06

وفيات الخميس 18-7-2024

09:58

إسرائيل تغتال قياديا بالجماعة الإسلامية في لبنان

09:53

ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على الصحراوي

وفيات
وفيات الخميس 18-7-2024وفيات الأربعاء 17-7-2024نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024والدة السيد رائد حمادة في ذمة الله