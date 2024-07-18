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ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على الصحراوي

منذ 6 ثواني
ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على الصحراوي

وطنا اليوم:ضبطت الدوريات الخارجية مركبة على الطريق الصحراوي تراوحت سرعتها بين 90-199، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق السائق.
وشدد الملازم اول أنس الخالدي خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، انه ورغم التحذيرات والتنبيهات التي تطلقها ادارة الأمن العام والدوريات الخارجية بعد ارتكبات المخالفات الخطرة التي تهدد الارواح والسلامة المرورية، الا ان دوريات الرقابة الالية صورت ليلة أمس مركبة وهي تسير بسرعة جنونية


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