حكم قضائي بالسجن 6 أشهر على شخص بعد إدانته بالرشوة الانتخابية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوَّضي الهيئة المستقلَّة للانتخاب، موسى المعايطة، امس الأربعاء، إن حكمًا قضائيًا صدر بالسجن لمدة 6 أشهر على شخص بعد إدانته بالرشوة الانتخابية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن متهمًا ثانيًا في القضية ما يزال يحاكم، مشددًا على أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستتخذ كل الإجراءات المطلوبة لمنع تحول الرشوة الانتخابية إلى ظاهرة.