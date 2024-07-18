البطاينة يصارح الجميع…الحملة الانتخابية لقائمة حزب ارادة من جيوب متصدري القائمة

وطنا اليوم/صرح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة بأن القائمة الحزبية لحزب إرادة سوف تصدر الأسبوع القادم، وذلك بعد إنهاء اللجان أعمالها حسب النظام الأساسي ووفقا لأعلى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية، وأضاف البطاينة أن إرادة لم ولن يضع الملاءة المالية معيارا للاختيار بعدا عن المال الأسود وما يدور عن بيع وشراء المقاعد.

وقال الأمين العام للحزب أنه وبعد اختيار المرشحين سوف يتعاون من سيتصدرون القائمة في تحمل الأعباء المالية للحملة الإنتخابية بتكافل وتضامن وكل حسب قدرته، وقد يلجأ الحزب للهيئة العامة للتبرع مع الإلتزام بالقانون وتعليمات الهيئة المستقلة بهذا الشأن.

وأعرب الأمين العام في تصريحه عن اعتزازه بأن حزب إرادة سوف يصدر الشباب حسب النتائج الأولية لأعمال اللجان، وذلك إحتراما لكونهم الأغلبية في المجتمع وتماشيا مع متطلبات الشارع بالتغيير وتوجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين بتمكين الشباب، وأضاف أن برنامج الحزب الذي سيخوض به الإنتخابات جاهز وسوف يتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة وملامحه سوف يراها المواطن بشتى السبل، وعبر الأمين العام للحزب عن فخره برقمه على القائمة الحزبية ٤١ (اي انه مؤكد عدم نجاحه) وبمعية قامات وطنية في ذيل القائمة لتصدير الشباب ولزرع الثقة بأنه لا يوجد من يريد اعادة تصدير نفسه من خلال هذا المشروع الوطني الذي نذره كل من قام على تأسيسه للوطن والمواطن بعيدا عن الشخصنة والأنا.